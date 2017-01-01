П’яний бойовик «ЛНР» застрелив місцевого жителя

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Бойовики на Донбасі

Ще один бойовик під час святкування Великодня після вживання алкогольних напоїв підривав гранати на пустирі поблизу Луганська

У «ЛНР» у святкові дні бойовик у стані алкогольного сп’яніння через побутовий конфлікт застрелив чергою з АК-74 місцевого жителя, з яким вони випивали. Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук у Facebook.

«У населеному пункті Хрустальний (кол. Красний Луч) місцевий бойовик, після розпивання міцних напоїв через побутовий конфлікт застрелив чергою з АК-74 свого товариша по чарці з-поміж місцевих жителів», – ідеться у повідомленні.

Крім цього, під час святкування Великодня один з окупантів після вживання алкогольних напоїв підривав гранати на пустирі поблизу Луганська. Зазначається, що після підриву двох гранат його було затримано патрулем терористів.

Також в Алчевську бойовики влаштували масову бійку між представниками одного з мотострілецьких підрозділів «2-го АК ЛНР» і російськими так званими козаками – в результаті двох поранених із ножовими пораненнями було госпіталізовано, один дістав черепно-мозкову травму внаслідок удару по голові урною для сміття.