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    П’яний російський бойовик підірвав гранату в квартирі співмешканки

    • Сьогодні, 14:21
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    Бойовики з гранатою
    Бойовики з гранатою

    Командування військ РФ на Донбасі ініціювало звільнення військовослужбовців, які схильні до зловживання алкогольними напоями та психічно не урівноважені

    На Донбасі російський військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підірвав гранату в квартирі, де перебував разом з місцевою мешканкою. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Військовослужбовець (громадянин РФ) 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК у стані алкогольного сп’яніння, через ревнощі, підірвав гранату в квартирі, де перебував разом з місцевою мешканкою. Командуванням полку вживаються заходи щодо його звільнення попереднім числом», - йдеться в повідомленні.

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    Розвідка інформує, що з метою запобігання зростанню кількості злочинів у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ, у т.ч. з використанням вогнепальної зброї, командування корпусів ініціювало звільнення військовослужбовців, які схильні до зловживання алкогольними напоями та психічно не урівноважені. «При цьому, призову підлягають особи віком від 18 до 60 років», - зазначає ГУР.

    Як повідомлялося, у лавах бойовиків на Донбасі зростає кількість випадків дезертирства.

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