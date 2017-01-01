  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    П'яний водій спровокував масштабну ДТП у Києві

    • Сьогодні, 04:18
    • Розсилка

    Водій автівки, який не постраждав, чинив опір співробітникам поліції, погрожував свідкам та журналісту

    У Києві на Лук'янівці імовірно нетверезий водій Mercedes на величезній швидкості протаранив Volkswagen, Chevrolet, а опісля врізався у дерево.

    Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначаться, що у результаті зазнав травм пасажир Mercedes, якого у важкому стані госпіталізовали.

    Однак, водій автівки, який не постраждав, чинив опір співробітникам поліції, погрожував свідкам та журналісту.

    Додамо, що на місці аварії працювала поліція та оперативно-слідча група.

    Крім того, прибули родичі винуватця, які виявилися «дуже адекватними та інтелігентними людьми».

    Читайте також
    ДТП Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ