П’ятниця – мертвий день. Що відбувається у Верховній Раді

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Засідання Верховної Ради 24 лютого 2017 року

Сьогодні на роботу в парламент вийшов лише кожен десятий депутат

У п’ятницю, 24 лютого, станом на 13:00 у залі парламенту перебуває лише 47 народних депутатів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з Верховної Ради.

При цьому вранці в залі ВР зареєструвалося 322 народних депутати.

Кулуари парламенту теж пустують. Лише невелика група дітей завітала до Ради на екскурсію.

Як відомо, сьогодні у Раді традиційно відбулася година запитань до уряду. У парламент прийшли прем’єр Володимир Гройсман і члени уряду. Зокрема, віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко розповів про підготовку до міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».