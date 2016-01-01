П’ятниця в Україні буде ясною і з плюсовою температурою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Незначні морози очікуються в нічний час по всій території України

У п'ятницю, 23 грудня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, вдень -2...+4 градуси. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень -1...+4 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -2...+4 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -1...+4 градуси.