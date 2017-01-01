П’ятниця в Україну прийде із значним потеплінням

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Повітря в Києві прогріється до 13 градусів, однак буде вітряно

Завтра, 24 лютого, впродовж дня температура повітря в середньому становитиме 8-13 градусів тепла

Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

«В Одесі, Миколаєві, Херсоні до +14, у Криму до +16 градусів. Тепло буде навіть на півночі - Житомир, Київ, Чернігів, до +8+12 градусів. Запоріжжя, Дніпро, Черкаси, Вінниця - +10+12. Луцьк, Рівне, Ужгород, Рівне, Львів +7+10. І лише трохи свіжіше буде на традиційно свіжішому кліматичному острові, у Харкові, Сумах, Луганську, +6+8 градусів. У Києві завтра, 24 лютого, вночі свіженько, +2+5, а ось вдень очікується +10+12 градусів», - йдеться в повідомленні.

Також, синоптик зазначає, що завтра практично ніде не буде якихось серйозних опадів і «навіть дуже багато буде сонця».

«Єдине, що завтра капне десертною ложечкою дьогтю - сильний поривчастий вітер», - написала вона.

Вже 25 лютого, у суботу, знову похолодає.