Qatar Airways оголосила про початок польотів в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Qatar Airways

Qatar Airways входить до списку семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax

Авіакомпанія Qatar Airways оголосила про відкриття 12 нових напрямків на 2017-2018 роки, включаючи Київ.

Про це повідомляє Reuters.

На сайті авіакомпанії у вікні бронювання при виборі точки вильоту дійсно можна вибрати аеропорт «Бориспіль».

Точний список напрямків з Києва поки невідомий, але у графі «місце призначення» можна вибрати Доху - столицю Катару.

Серед інших нових напрямків катарської авіакомпанії – Сан-Франциско, Кардіфф, Малага, Міконос, Аккра, Прага, Момбаса-Абіджан.

Qatar Airways - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по 144 пунктах призначення, з яких всі є міжнародними.

Входить до списку семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax.