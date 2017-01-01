Qatar Airways оголосила про початок польотів в Україну
- Сьогодні, 16:23
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Qatar Airways входить до списку семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax
Авіакомпанія Qatar Airways оголосила про відкриття 12 нових напрямків на 2017-2018 роки, включаючи Київ.
Про це повідомляє Reuters.
На сайті авіакомпанії у вікні бронювання при виборі точки вильоту дійсно можна вибрати аеропорт «Бориспіль».
Точний список напрямків з Києва поки невідомий, але у графі «місце призначення» можна вибрати Доху - столицю Катару.
Серед інших нових напрямків катарської авіакомпанії – Сан-Франциско, Кардіфф, Малага, Міконос, Аккра, Прага, Момбаса-Абіджан.
Qatar Airways - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по 144 пунктах призначення, з яких всі є міжнародними.
Входить до списку семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax.