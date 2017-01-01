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    Qatar Airways заявила про припинення польотів у ряд країн Перської затоки

    • Сьогодні, 08:59
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    Qatar Airways
    Qatar Airways

    Всім пасажирам будуть надані альтернативні варіанти, включаючи повне відшкодування збитку

    Авіакомпанія Qatar Airways призупинила польоти до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипет і Бахрейн на тлі дипломатичного скандалу з Дохою. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

    У повідомленні авіаперевізника говориться, що всім пасажирам, чиї рейси торкнулося дане рішення, будуть надані альтернативні варіанти, включаючи повне відшкодування збитку.

    Також повідомлялося, що Єгипет заборонить авіакомпаніям з Катару здійснювати польоти в свою країну і пролітати її транзитом.

    Нагадаємо, тимчасовий уряд Лівії оголосив у понеділок про розрив дипломатичних відносин з Катаром. Це рішення було прийнято тимчасовим лівійським кабінетом під керівництвом Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, штаб-квартира якого розташована на сході країни.

    У свою чергу Катар назвав рішення чотирьох арабських держав про розрив дипломатичних відносин з Дохою невиправданим.

    Причиною стали звинувачення Дохи в підтримці терористичних організацій і дестабілізації ситуації на Близькому Сході.

    Джерело: УНН

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