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    Рабин хасидського руху, якого жорстко побили в Житомирі, помер в ізраїльській лікарні

    • Сьогодні, 16:59
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    <p>Рабин хасидського руху &laquo;Хабад&raquo; Менахем Мендель Дейч</p>

    Рабин хасидського руху «Хабад» Менахем Мендель Дейч

    У суботу Дейча поховали на єрусалимському кладовищі

    В Ізраїлі помер 64-річний рабин хасидського руху «Хабад» Менахем Мендель Дейч, якого в жовтні 2016 року жорстоко побили на вокзалі Житомира.

    Він помер у лікарні «Шиба» в місті Рамат-Ган, де перебував із моменту прибуття в Ізраїль після нападу, пише портал IzRus.

    У суботу його поховали на єрусалимському кладовищі.

    7 жовтня 2016 року рабина знайшли непритомним на вокзалі Житомира. Його побили і пограбували. Постраждалого доправили в місцеву лікарню з черепно-мозковою травмою і забоями головного мозку, а потім після операції відправили на лікування до Ізраїлю. Там його стан погіршився і він впав у кому.

    Дейч перебував в Україні з місією - він планував будівництво об'єкта на могилі ребе Шнеур-Залмана з Ляд, засновника руху «Хабад», у місті Гадячі.

    16 жовтня 2016 року було затримано чотирьох підозрюваних у розбійному нападі - двох чоловіків 21 і 40 років і двох неповнолітніх дівчат віком 13 і 16 років. За попередньою версією, підозрювані випадково зустріли рабина і після нетривалої розмови між ними зав'язалася сварка, результатом якої і став розбійний напад. Злочинці вкрали в рабина мобільний телефон і велику суму грошей.

    Справу кваліфікували за статтею «Розбій», але у зв'язку зі смертю рабина статтю мали змінити на суворішу.

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