Рабінович: Чорновіл пропонував мені очолити прес-службу «Народного руху»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рабінович розповів, що із В'ячеславом Чорноволом його пов'язує спільне політичне минуле

Рабінович допомагав В'ячеславу Чорноволу популяризувати партію «Народний рух України», а також вибудовувати мережу антикомуністичної преси. Про це заявив народний депутат і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович в ефірі передачі «Хто кому Рабінович» на телеканалі «112 Україна».

Політик зазначив, що цього року виповнюється 80 років із дня народження засновника «Народного руху» В'ячеслава Чорновола, з яким його пов'язує спільне політичне минуле. «Чорновіл був великою людиною, мені випала велика честь дружити з ним багато років. Коли я жив у Харкові, то вони разом з прес-секретарем Дмитром Понамарчуком часто до мене приїжджали. Чорновіл мені навіть якось запропонував очолити прес-службу «Руху», тому що він мені довіряв», – згадує парламентарій.

За словами прес-секретаря і близького друга В'ячеслава Чорновола Дмитра Понамарчука, Вадим Рабінович виявився саме тією людиною, яка допомогла донести національну ідею Чорновола українцям. «У 1997-98 роках Вадим Рабінович володів компанією «Пріоритет», якій належали ексклюзивні права на рекламу на каналі «1+1». Саме тоді на каналі вийшли легендарні гасла «Народного руху України» «Бандитам – тюрми» і «Закон один для всіх» за підписом В'ячеслава Чорновола. На каналі «Рух» мав пільги», – написав Понамарчук на сторінці в Facebook, додавши: «Підприємець Вадим Рабінович першим створив недержавне телебачення в Харкові (ще за часів панування КПРС) і охоче надавав ефір кандидату в президенти України від антикомуністів В'ячеславу Чорноволу в 1991 році. Харків був тоді демократичним і гидував комуністами. В'ячеслав Чорновіл посів друге місце на президентських виборах.

Лідер «Народного руху України» В'ячеслав Чорновіл і Дмитро Паламарчук (праворуч) під час передвиборної кампанії

У 1992 році В'ячеслав Чорновіл став головою «Народного руху» і задумав побудувати всеосяжну мережу рухівської (антикомуністичної) преси, тому шукав тих, хто мав досвід. Рабінович мав. Вадима Рабіновича справедливо можна вважати вбивцею дракона, якого звали КПРС».

Сам же Вадим Рабінович стверджує, що пишається знайомством з такою людиною, як В'ячеслав Чорновіл, який стояв біля витоків української незалежності. «Я вважаю, що такого рівня політика більше не народжувала українська земля. Для мене велика-велика втрата – Чорновіл. І я думаю, для України це величезна втрата. Це була людина з серцем, люблячим Україну. Я гордий тим, що він називав мене своїм другом. І думаю, що при ньому була б інша країна. Він би ніколи собі не дозволив свої інтереси вести попереду інтересів своєї країни», – додав Вадим Рабінович.