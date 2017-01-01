Рабінович: Народ з радістю сприйняв інформацію, що Насірову загрожує в'язниця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Рабінович

На думку Рабіновича, українці давно зачекалися подібних подій

Звинувачення, висунуті голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову Національним антикорупційним бюро, свідчать про позитивний зсув у боротьбі з корупцією. Таку думку в ефірі телеканалу «112 Україна» висловив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Я не знаю, правий Насіров чи неправий, в цьому хай розбираються правоохоронні органи. Але я завжди кажу, що боротьба з корупцією починається з арешту діячів існуючої влади, а не з розповідей про нещадну боротьбу з залишками попередньої. І сьогодні я вітаю НАБУ, оскільки Насіров - це перша велика удача з точки зору правоохоронної системи. І дуже добре, що через Насірова ця влада отримала сигнал про те, що вона не є недоторканною. Руйнується система, восени підемо на вибори - і треба завершувати процес зміни цієї влади», - заявив парламентарій.

На думку Рабіновича, українці давно зачекалися подібних подій. «Мене не цікавить, притомний Насіров чи ні; у нас люди «непритомні» країною правлять - і нічого. Важливо інше: з якою ж радістю, з яким щастям народ сприймає інформацію про те, що хоч одному діячеві нинішнього режиму загрожує в'язниця», - резюмував політик.

Рабінович закликав правоохоронців продовжувати розслідування корупції та «йти далі - і тоді їм повірять люди».

Народний депутат акцентував увагу на поведінці Насірова. «Савченко, яка відсиділа кілька років у СІЗО в Росії, ні разу не зомліла, на відміну від українських політиків або чиновників. Десятки найнахабніших корупціонерів, коли їх затримують, втрачають свідомість, але як тільки їх відпускають, вони відразу ж біжать, аж п'яти виблискують. Треба карати і лікарів, які так розпоряджаються своєю професією. Особливо там, в «Феофанії», яку я давно пропоную ліквідувати», - сказав Рабінович.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

Сьогодні, 3 березня, Насіров святкує день народження.