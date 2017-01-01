Рабінович образився на ведучих «1+1» і покинув прямий ефір

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Вадим Рабінович

Вадим Рабінович розірвав співпрацю з телеканалом «1+1»

Народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович розірвав співпрацю з телеканалом «1+1». Це сталося після скандалу в прямому ефірі програми «Право на владу» увечері в четвер 20 квітня.

Учасники передачі обговорювали культурологічні питання, які, зокрема, стосувалися так званих мовних тем, квот на програми, заборон на фільми і гастролі артистів, а також перспектив української культури.

Під час включення в ефір міністра культури України Євгена Нищука ведуча програми запитала його про осіб Майдану і їхньої моральності в політиці. «Серед тих, хто зі мною стояв поруч на Майдані, падлюк не було», - відповів Нищук. Тоді питання задав Рабінович: «А ось серед тих, хто зараз поруч з вами в уряді, яке пограбувало і продовжує грабувати народ економічно, є, як ви говорите, падлюки? Ну хоч одне прізвище назвіть». На це міністр відповів: «Ні». А Рабінович відреагував: «Тоді ви точно такий же».

Ведучі обурилися, підкресливши, що так не можна говорити з міністром.

Обурений словами ведучого «1+1», Рабінович попросив репліку, яку отримав тільки після рекламної паузи. «У мене дві частини маленької репліки. Перша про те, що тут відбувається. Немає ніякого «Заходу» або «Сходу» в Україні. Є банди, які грабують вас, нацьковуючи за мовним та іншими принципами. Спочатку Янукович, тепер ось ці нові. Сьогодні не можна чіпати міністра. Вони спеціально стравлюють народ, щоб його обкрадати», - підкреслив нардеп.

Рабінович також обурився рівнем сучасної журналістики. «Багато-багато років тому я мав щастя створювати разом з талановитими людьми телеканал «1+1». Тоді було все так здорово: ми сиділи за моїм великим столом з Піховшеком, Вереснем, Ткаченком, Роднянським, творили, і це був високий рівень журналістики. А тепер ось цей колишній прокурор з Луганська (показав на ведучого Іванова) протягом трьох передач ображає нашу партію, нас. Спочатку він мого однопартійця ображав, сьогодні мене. Я не можу, на жаль, відповідати по-чоловічому: значок не дозволяє, матом теж відповідати не буду, тому що попросили. Я вважаю, що це не журналістика. Це нижче плінтуса. Я відмовляюся з вами далі продовжувати передачу, яка нижче плінтуса», - заявив Рабінович.

Після цього він покинув прямий ефір.