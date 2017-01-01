Рабінович попередив силовиків: на травневі свята в Одесі готуються провокації

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Народний депутат Вадим Рабінович

Нардеп просить правоохоронців вжити термінових заходів

На травневі свята в Одесі плануються різного роду провокації. Про це в програмі «Хто кому Рабінович» на телеканалі «112 Україна» заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович.

«За наявними у мене даними – і це дуже серйозні дані, – величезні гроші виділено на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Одесі 2 травня та 9 травня. Туди поїдуть спеціальні емісари, будуть оплачувати ці провокації молодим людям з різних сторін, щоб створити ілюзію конфлікту і скористатися цією ситуацією», – розповів парламентарій.

За даними Рабіновича, для цього виділено значні кошти. «Йдеться про величезні суми, приблизно, як кажуть, до 27 мільйонів гривень виділяється для роздачі різного роду провокаторам», – зауважив народний депутат.

Лідер партії «За життя» закликав правоохоронців вжити термінових заходів. «Я прошу вважати сказане мною з екрана офіційним депутатським зверненням до правоохоронних органів країни: не можна допустити таких речей в Одесі, вживайте термінових заходів. Правоохоронців така інформація напередодні травневих свят має цікавити в першу чергу», – резюмував Вадим Рабінович.