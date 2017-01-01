Рабінович поскаржився прем’єру на Супрун, яка «ставить під загрозу життя дітей»

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Нардеп Вадим Рабінович

Рабінович вимагає від прем’єра навести порядок у вакцинації дітей

Україна перестала закуповувати вакцини для дітей, чим поставила під загрозу їх життя. Про це заявив народний депутат, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович, коментуючи депутатський запит на ім'я прем'єр-міністра.

«Україна встановила ще один сумний рекорд: наша країна має найнижчий в Європі рівень охоплення населення дитячими вакцинами. Це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наша держава просто перестала купувати життєво необхідні дитячі вакцини, ризикуючи життям своїх щойно народжених громадян», - говорить парламентарій.

За його словами, дійшло до того, що лікарі рекомендують батькам виїжджати за кордон для щеплення дітей. «Найнеобхідніших вакцин просто немає. Це ганьба. При цьому прем'єр називає Супрун, яка незаконно займає місце в. о. міністра охорони здоров'я, «найкращим міністром». Це якесь свавілля», - обурюється Рабінович.

Він повідомив, що направив з цього приводу депутатський запит на ім'я прем'єра, вимагаючи не тільки негайно навести порядок в системі придбання необхідних вакцин, а й провести службове розслідування дій тих, хто не закупив необхідних для життя і здоров'я дітей вакцин.

«За 2016 рік вакциновано всього 46% дітей, хоча необхідність щеплень мали 95%. Замість того, щоб виконувати свої прямі обов'язки по охороні здоров'я, Супрун і її команда захопилися сумнівними експериментами: то в «швидких» лікарів прибирають, то третю стать в анкетах вводять, то відміняють безкоштовне лікування в поліклініках. Це губить медицину в країні, це порушує Конституцію, і я маю намір з цим боротися», - резюмував Рабінович.