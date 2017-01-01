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    Рабінович про обіцянки Гройсмана: Він спокійно може говорити, що ми літатимемо у Космос

    • Сьогодні, 10:52
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    Нардеп Вадим Рабінович
    Нардеп Вадим Рабінович

    Рабінович заявив, що його політична сила підготувала план економічного розвитку країни на випадок своєї перемоги в парламентських виборах

    Подолати безробіття в країні допоможе тільки зміна нинішньої влади, яка заважає нормально розвиватися бізнес. Про це заявив народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради з прав людини і лідер політпартії «За життя» Вадим Рабінович в авторській передачі «Хто кому Рабінович» на телеканалі «112 Україна».

    Відповідаючи на дзвінок слухача, який поставив питання про те, коли в країні закінчиться безробіття, парламентарій відповів: «Безробіття завжди пов'язане тільки з одним: як тільки бізнес бачить, що можна працювати, починається зростання робочих місць. Дивіться: навіть більшовики, коли прийшли в 17-му році до влади, трошки поцарювали - і зрозуміли, що потрібен НЕП, нова економічна політика. Так ось нам, на жаль, потрібно вже робити повністю нові економічні програми в усіх напрямках. Після того, що вони натворили в країні, я думаю, що нам треба буде приходити в себе ще дуже довго».

    Вадим Рабінович також поділився з телеглядачами тим, що його політична сила давно підготувала план економічного розвитку країни на випадок своєї перемоги в парламентських виборах.

    «Ми розробили програму «100 днів», по якій нам потрібен один рік, щоб повернути все на місце, і наступний рік повинен стрибкоподібно рвонути і дати вперед», - зазначив народний депутат.

    Програму своєї політсили Рабінович запропонував порівняти з обіцянками чинного уряду: «Через п'ять років, Гройсман сказав, що у нас будуть хороші дороги, а через десять років Україна буде пишатися своїми дорогами. Знаєте, є така казка про хана і віслюка: або один помре, або другий. Він знає, що не просидить десять років, і він може спокійно сказати, що тоді ми будемо літати в Космос. Яка різниця, про що вони марять? Ми поборимо безробіття, коли приберемо ось цю владу, економічну влада, яка бездарно знищує країну».

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