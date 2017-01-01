Рабінович пропонує повернути розпродані землю в держвласність

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Політик запропонував три кроки, аби не допустити розпродажу землі

Україна не повинна знімати мораторій на продаж землі через вимоги Міжнародного валютного фонду. Про це заявив народний депутат і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович на своїй сторінці в Facebook.

«Ми не повинні дозволити, щоб влада відібрала у народу головне багатство України - землю. Бути кріпаками на своїй власній землі громадяни України не повинні, тому що Конституція гарантує народу право на землю», - переконаний нардеп.

Рабінович називає три кроки, які допоможуть не допустити продажу землі. «Провести публічну інвентаризацію земель в Україні, повернути розпродану і розграбовану землю в держвласність, розробити і впровадити реальний план користування землею на основі оренди з механізмом державного земельного банку», - сказав парламентарій.

Рабінович вже почав розробку законопроекту про публічний аудит земельних ресурсів України та інвентаризацію сільськогосподарських земель і найближчим часом подасть його до Верховної Ради.