Рабінович пропонує скасувати посаду президента

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Народний депутат Вадим Рабінович

Україні ідеально підходить парламентська форма влади, вважає Вадим Рабінович

В Україні необхідно провести референдум і скасувати на ньому пост президента. Таку думку в коментарі програмі 20/22 на телеканалі NewsOne висловив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини, лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Україні ідеально підходить парламентська форма влади, пост президента, вважає наша партія, повинен бути скасований на референдумі. Ось Німеччина не має президента фактично, він номінальна фігура, країна має земельний устрій - і нічого, прекрасно живе, процвітає, досягає рекордного зростання ВВП в цьому році», - сказав парламентарій.

За його словами, в питанні виборів президента Україна «наступає на одні і ті ж граблі». «Приходить президент, стає при владі, ніби нормальний, а потім оточення навіює йому роками, що він геніальний і безпомилковий, - і все. У парламенті все ж більш жива ситуація, більше руху: тут створюються коаліції, легше знайти противаги, більшість може швидко перетвориться на меншість і навпаки», - сказав Рабінович.

Він назвав правлячу коаліцію в парламенті незаконною. За словами Рабіновича, ці люди захопили владу і правлять без конституційної більшості. «Така влада може все що завгодно: може порушувати Конституцію, прибирати безкоштовне медичне обслуговування, продавати землю, називати Яценюка і Гройсмана кращими прем'єрами, а Супрун - найкращим і. о. міністра. Така влада може грабувати країну безкарно», - підкреслив він.

Рабінович висловив упевненість, що в разі консолідації, опозиційні сили можуть і повинні домагатися зміни влади. «Ця влада привела до зубожіння народу, а нам уряд щодня розповідає, що стало жити краще. Кому стало жити краще? Країну розікрали і заклали МВФ, дерева рубаємо, медицину і освіту губимо, молодь виштовхуємо за кордон, пенсіонерів обкладає податками і вбиваємо цінами на ліки, бізнес душимо. Довго терпіти це народ не буде. Я не виключаю, що коли терпіння закінчиться, народ може сказати владі все, що думає, - і тоді дострокові вибори неминучі», - резюмував народний депутат.