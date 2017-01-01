Рабінович розказав, як він боровся з рейдерами і що з того вийшло

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Нардеп Вадим Рабінович

У нас в країні будь-який успішний бізнес знаходиться під загрозою рейдерства, - Рабінович

Рейдерство заважає розвитку бізнесу в Україні. Про це заявив в прямому ефірі програми «Вечірній прайм» на телеканалі «112 Україна» народний депутат і лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович.

На питання ведучих в студії, які проблеми політик вирішував останнім часом, Рабінович відповів наступне: «Я останні два дні займався боротьбою з рейдерством, яке не дає піднятися бізнесу. Будь-який успішний бізнес захоплюють якісь люди, прикриваючись нібито законністю дій».

За його словами, до нього звернулися виборці зі скаргою на бездіяльність прокуратури.

«Є такий Сергій Зінченко. Він побудував успішний агропромисловий комплекс. У нього рейдери просто відібрали фірму і вбили його самого. Я вивчив це питання, і, ви знаєте, це жах. Півтора року справа лежить у Луценка (генпрокурор. - ред.) І Сторожука (перший заступник генпрокурора. - ред.) в Генеральній прокуратурі іі не рухається з місця», - обурюється Рабінович.

Політик каже, що люди скаржаться на те, що рейдерів покриває прокуратура.

«Я не вірю, що Луценко і Сторожук покривають це рейдерство, тому я написав депутатський запит до правоохоронних органів з проханням негайно розібратися. Якщо в країні можна прийти і просто захопити будь-який магазин, агрофірму, то, напевно, так працювати не можна», - резюмує народний депутат.

Нагадаємо, Вадим Рабінович закликає до дострокових парламентських виборів, щоб вирішити політичну і економічну кризу в країні.