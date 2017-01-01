Рабінович розповів, хто може бути замовником вбивства Вороненкова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Рабінович

Рабінович нагадав, що до Вороненкова у Максакової був чоловік - відомий кримінальний авторитет

До вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова міг бути причетний злодій в законі, який мав стосунки з його дружиною. Про це в прямому ефірі телеканалу «112 Україна» заявив народний депутат України, голова підкомітету ВР з прав людини та лідер партії «За життя» Вадим Рабінович, відповідаючи на запитання телеглядачів програми «Хто кому Рабінович».

«Я хочу розповісти тим дилетантам, які розвалили правоохоронну систему в країні - про всяк випадок, якщо вони не знають, - іншу версію вбивства екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова. Дружина вбитого Марія Максакова мала цивільного чоловіка, відомого кримінального авторитета, одного з провідних злодіїв в законі в Російській Федерації на прізвисько Тюрік. Вона забрала від нього дітей. І багато хто свого часу розповідав, що у них у взаєминах не все було так гладко з цим. Не розглядали таку версію?» - зазначив політик.

За словами Рабіновича українські слідчі показують свій непрофесіоналізм тим, що розслідують лише одну версію цього вбивства. «Шкода, що наші органи не розглядали такої версії. Правда, вона не лягає в вашу канву, але лягає в канву вашої бездіяльності», - зазначив парламентарій, додавши: «У нас склалася система, при якій злочин розкривається задовго навіть до його скоєння. Відразу виходять «штатні гавкальщики» - і починають розповідати. Спочатку оголосили: російський агент, потім виявилося, що у нього посвідчення Нацгвардії. Потім Луценко засумнівався, навіщо з документом йти на злочин. Потім виявилося, що його завербували - і він повернувся служити в армії. І все це за п'ять хвилин дізналися, а до цього два роки не знали. Маячня якась, дилетантство», - переконаний парламентарій.

Крім того, Рабінович зазначив, що правоохоронні органи України сьогодні займаються політичними інсинуаціями, замість того щоб розслідувати резонансні вбивства. «В Україні останній розкритий злочин - це вбивство Столипіна у вересні 1911 року, а після цього - тиша. У нашої правоохоронної системи завжди одна версія. Будь-який злочин - Кремль, Путін. Але ж не розслідувані справи щодо вбивств Калашнікова, Бузини, Грабовського, Шеремета. На кого можна? - звалюємо все на Путіна. А треба конкретний злочин розкривати», - резюмував нардеп.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред біла дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України

Екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова Паршов служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

Читайте також «Вбивство «суперсвідка». Як Україна не вберегла Вороненкова»