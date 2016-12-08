Рабінович запропонував припинити співпрацю з МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Рабінович

Нардеп вважає, що Україні не потрібні ні МВФ, ні Росія, ні Європа

Народний депутат Вадим Рабінович вважає, що вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) згубні для України. Таку думку він висловив, в ефірі «112-Україна».

«МВФ дуже послідовний у своїх вимогах до України - під його диктовку ми знищуємо цілі галузі, вивозимо свій український ліс, щоб їм там, у Європі, легше дихалося. Давайте ще підвищувати пенсійний вік і забудемо, що тривалість життя у нас найнижча в Європі , - це значить, що українцям потрібно довічно орати до пенсії. І що значить - прийняти закон про продаж української землі до весни: там що, все подуріли? Нашій країні не потрібно співпрацювати з цією організацією», - заявив Рабінович.

Голова підкомітету ВР з прав людини навів як приклад Ірландію, «яка відмовилася від співпраці з МВФ і стала країною з прогресуючою економікою, і Грецію, яка «відправила МВФ і теж стала нормально розвиватися і працювати».

«Україні не потрібно співпрацювати з МВФ, не можна виконувати їх вимоги. Що значить, продавати землю зараз, коли всі доведені до злиднів! Її скуплять не прості українці, зовсім інші люди, ми знаємо, хто», - заявив він.

«Упевнений, що день, коли МВФ піде з України, буде днем звільнення. Хіба справжній друг прийде до вас у будинок і скаже: знаєш, розвали його і тоді буду з тобою дружити далі. Хіба справжній друг скаже: підніміть вік пенсіонерам, вирубуйте ліс, убийте економіку», - зазначив Рабінович. Він вважає, що Україні не потрібні ні МВФ, ні Росія, ні Європа.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд розгляне в найближчі тижні питання надання Україні чергового траншу. Розмір нового траншу може скласти 17,5 млрд доларів.

Джерело: РБК-Україна