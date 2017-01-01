Рабінович заявляє про нелегітимність Ради

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Вадим Рабінович

Рабінович каже, що у залі Ради немає коаліції

Невідвідування робочих засідань народними депутатами Верховної Ради - далеко не головна проблема українського парламенту. Про це в ефірі програми «Хто кому Рабінович» на телеканалі «112 Україна» заявив народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради з прав людини, лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Я дійсно вважаю, що мені там робити нічого. Мої законопроекти, в тому числі найголовніший - про безкоштовні ліки, проголосований усіма фракціями, не виносяться в зал. Опозиції немає, закону про опозицію немає. Я повинен бути антуражем. Меблі такі, які оформляють їх незаконні рішення», - зазначив депутат.

Рабінович підкреслив, що в зв'язку з відсутністю коаліції цей парламент нелегітимний. «У залі Ради не існує коаліції - вони не мають права проводити засідання. Вони не мають права кожні дві години говорити: «Не встигли, давайте ще проголосуємо», - це наруга над демократією. Він не має права бачити, як голосують п'ятьма руками, і продовжувати засідання. Це грубе порушення всіх парламентських правил. Вони не мають права заводити туди військових», - зазначив нардеп.

Нагадаємо, в кінці робочого дня в п'ятницю, 24 березня, в сесійній залі Верховної Ради України налічувалося не більше двох десятків депутатів.