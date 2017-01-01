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    Рада безпеки ООН одноголосно розширила санкції проти Північної Кореї

    • Сьогодні, 03:22
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    Голосування в Радбезі ООН
    Голосування в Радбезі ООН

    У санкційний список потрапили 14 фізичних осіб, а також чотири юридичні особи КНДР

    Члени Ради Безпеки в п'ятницю одноголосно прийняли резолюцію, яка розширює санкційний список стосовно КНДР.

    Про це повідомляє «Інтерфакс».

    «Проект резолюції набрав 15 голосів «за», проект резолюції приймається одноголосно», - сказав голова РБ ООН у червні Саша Йорентті за підсумками голосування.

    У санкційний список потрапили 14 фізичних осіб, в основному держслужбовців та представники торговельних компаній КНДР, а також чотири юридичні особи Північної Кореї. Серед них - стратегічні ракетні війська народної армії КНДР. Під санкції потрапила північнокорейська корпорація Kumsan, яка, за деякими відомостями, управляється генеральним бюро з атомної енергії КНДР.

    У списку також знаходиться банк Корі (Koryo), який був заснований в 1994 році при міністерстві оборони КНДР і здійснює платежі за зовнішньоторговельними операціями. Крім того, санкції вводяться щодо торгової корпорації Kangbong.

    Як випливає з тексту резолюції, всі активи згаданих юридичних осіб повинні бути заморожені, - наголошується в тексті підготовленої США резолюції.

    «В резолюції міститься заклик до КНДР щодо негайного припинення забороненої ракетно-ядерної діяльності, члени підтвердили прагнення РБ ООН до політико-дипломатичного врегулювання напруженості на Корейському півострові», йдеться у повідомленні. 

    Постпред США при ООН Ніккі Хейлі підкреслила, що ракетні запуски КНДР – «це пряма загроза безпеці ряду держав, в тому числі і моєї країни». Крім того, Хейлі зазначила, що ракети КНДР здатні збивати літаки, а значить, ставлять під загрозу життя пасажирів цивільних літаків.

    Нагадаємо, у четвер міністерство фінансів США оголосило про запровадження міжнародного пакету санкцій, у тому числі проти російських підприємств і фізичних осіб, за допомогу режиму КНДР в порушення міжнародних санкцій, введених проти нього через ракетно-ядерні випробування.

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