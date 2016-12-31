Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію щодо припинення вогню у Сирії

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Фото: Getty Images/G.Ourtalian

Ініціаторами резолюції є Туреччина і Росія

Радбез ООН прийняла резолюцію на підтримку домовленостей про припинення вогню в Сирії, передає Deutsche Welle.



Авторами резолюції є посередники у врегулюванні конфлікту РФ та Туреччина, повідомляє агентство dpa. Резолюція також закликає до створення перехідного уряду, який виведе Сирію з війни, яка триває вже майже шість років.

Нагадаємо, у Сирії в ніч на п'ятницю, 30 грудня, набуло чинності перемир'я, ініційоване Туреччиною та Росією. Це вже третя спроба встановити режим припинення вогню між режимом Башара Асада і повстанцями цього року. Попередні спроби в лютому та вересні провалилися. Раніше про забезпечення перемир'я намагалися домовитися США, які підтримують сирійську опозицію, та Росія, що підтримує президента Асада.

Між тим вранці 31 грудня угрупування поміркованої сирійської опозиції пригрозили визнати погоджене перемир'я «недійсним», якщо триватимуть порушення умов режиму припинення вогню. За даними представників опозиції, у деяких регіонах країни сутички та удари з повітря тривали й упродовж 30 грудня.

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року і забрала життя понад 300 тисяч осіб. Раніше Росія у Раді Безпеки ООН неодноразово блокувала ухвалення резолюцій, спрямованих на встановлення перемир'я в сирійському місті Алеппо.





Про це повідомляє ТАСС.



За документ, співавторами якого стали Росія і Туреччина, проголосували всі 15 країн - членів СБ України.



У прийнятій резолюції члени Радбезу схвалили досягнуті за посередництва Москви і Анкари домовленості, а також вказали на «важливість їх повного і негайного виконання».