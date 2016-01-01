Рада Безпеки ООН вперше ухвалила резолюцію про незаконність ізраїльських поселень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У резолюції йдеться про те, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є порушенням міжнародного права»

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

У резолюції йдеться про те, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є порушенням міжнародного права».

Її автори заявляють, що «поселенська діяльність» є однією з головних перешкод на шляху до врегулювання конфлікту на основі принципу співіснування двох держав.

Згідно з повідомленням, члени Ради Безпеки заявили, що не визнаватимуть ніяких змін кордонів, що існували на момент 4 червня 1967 року, що включає Східний Єрусалим. Виняток може бути зроблено тільки в разі домовленості сторін з цього приводу.

Рада вимагає, щоб Ізраїль негайно повністю припинив поселенську діяльність і виконував свої юридичні зобов'язання в цьому відношенні. «Рада закликає негайно вжити позитивні кроки для того, щоб повернути назад негативні тенденції на місцях, що ставлять під загрозу можливість врегулювання відповідно до принципу співіснування двох держав».

Крім того, члени Ради також вимагають зробити все можливе для запобігання будь-яких провокацій і актів насильства по відношенню до цивільних осіб, включаючи акти терору.

До всіх держав звернений заклик усвідомлювати різницю між територією держави Ізраїль та територіями, окупованими з 1967 року.

Члени Ради Безпеки уповноважили Генерального секретаря ООН кожні три місяці доповідати про здійснення прийнятої резолюції.

Резолюцію підтримали 14 членів Ради, американська сторона утрималася. Як зазначається, раніше США блокували будь-які подібні проекти