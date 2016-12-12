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    Рада Безпеки ООН засудила теракт у Стамбулі в новорічну ніч

    • Вчора, 06:07
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    Атака невідомих терористів є варварською і підлою, йдеться в заяві

    Рада Безпеки ООН засудила терористичну атаку в нічному клубі в Стамбулі, де невідомі вбили 39 і поранили 69 осіб, під час святкування Нового року.

    Про це повідомляється на сайті ООН.

    Члени Радбезу глибоко засуджують «підлу і варварську» терористичну атаку, йдеться в повідомленні, в якому підкреслюється, що «всі акти тероризму, незалежно від мотивів, є кримінальними і не мають пробачення».

    Радбез ООН підкреслив необхідність залучення виконавців, організаторів і спонсорів актів тероризму до правосуддя та закликав усі держави активно співпрацювати з урядом Туреччини.

    Члени Радбезу висловили глибокі співчуття сім'ям жертв і турецькому урядові, побажавши швидкого одужання пораненим.

    Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомий відкрив вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Число жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців.

    Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив, що в результаті атаки загинули три громадянина країни, четверо постраждали. МЗС Тунісу повідомив, що жертвами теракту стали двоє вихідців з країни. За даними марокканського агентства MAP, поранення в результаті стрілянини отримали троє марокканців. Також є інформація про те, що жертвами атаки також став громадянин Бельгії і громадянка Ізраїлю, чотири громадянина Лівану отримали поранення.

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