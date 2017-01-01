Рада директорів МВФ обговорить питання України 3 квітня, - ЗМІ

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МВФ відклав на невизначений час засідання ради директорів з питання виділення Україні чергового траншу

В офіційному розкладі ради директорів МВФ цієї інформації поки немає

На засіданні ради директорів Світового валютного фонду (МВФ) 3. квітня планується обговорення антикризової економічної програми України. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на обізнані джерела в Фонді.

«Україна буде на Раді в понеділок», - сказав він.

В офіційному розкладі ради директорів МВФ цієї інформації поки немає.

Повідомляється, що за результатами майбутньої дискусії очікується завершення третього огляду програми України, яка здійснюється за підтримки МВФ, а також надання їй чергового кредитного траншу в розмірі $ 1 млрд.

Нагадаємо, 23 березня в Україні розпочала роботу технічна місія Міжнародного валютного фонду.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд 19 березня відклав на невизначений час засідання ради директорів з питання виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол., раніше заплановане на 20 березня.

Українське питання відсутнє в плані роботи ради директорів МВФ, розписаному до 31 березня включно.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання ради директорів МВФ по Україні зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що фонд очікує оновлені макроекономічні прогнози від Національного банку та Міністерства фінансів протягом кількох днів.

21 березня Нацбанк переглянув прогнози для економіки України у зв'язку з блокадою ОРДЛО і має намір узгодити їх із МВФ протягом двох днів. НБУ, зокрема, знизив прогноз зростання ВВП країни на 2017 рік до 1,9% з 2,8%, прогнозованих раніше.