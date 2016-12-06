Рада дозволила іноземним військовим брати участь у навчаннях в Україні

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Законопроект визначає загальну чисельність, тип і кількість озброєнь, військової техніки, строків перебування та місць дислокації

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому президентський законопроект №5636 про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Підтримали документ 236 народних депутатів.

Як зазначено у пояснювальні записці до законопроекту, даний документ розробило Міноборони, щоб надати можливість допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у поточному році для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

Окрім того, законопроект визначає загальну чисельність, тип і кількість озброєнь, військової техніки, строків перебування та місць дислокації на період проведення навчань.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україні не потрібні іноземні солдати чи армії для захисту своєї території, але міжнародна підтримка, включаючи санкції, є інструментом для мотивації Росії сісти за стіл переговорів та стимулу для виведення окупаційних військ.