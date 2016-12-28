Рада дозволила приватизацію житла в гуртожитках

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Гуртожиток

Закон не поширюється на громадян, які проживають у гуртожитках у зв’язку з навчанням чи роботою за контрактом

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

За відповідний законопроект з пропозиціями президента України у середу проголосували 256 депутатів.

Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо особливостей забезпечення реалізації конституційного права на житло громадян, які за відсутності власного житла тривалий час на законних підставах мешкають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, жилі приміщення в яких після передачі гуртожитків у власність територіальних громад можуть бути приватизовані.

Право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках мають громадяни та члени їхніх сімей, одинокі громадяни, які не мають власного житла, «не використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду, на правових підставах, визначених цим Законом, вселені у гуртожиток та фактично проживають у гуртожитку протягом тривалого часу».

Закон не поширюється на громадян, які проживають у гуртожитках у зв’язку з навчанням чи роботою (службою) за контрактом; мешкають у гуртожитку, але не перебували (не перебувають) у трудових відносинах з підприємством, яке надало їм право проживати в гуртожитку.

Джерело: Укрінформ