Рада хоче спростити надання статусу постраждалим від військових дій дітям

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Діти Донбасу

Комітет парламенту пропонує внести зміни до урядової постанови «Про затвердження порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів»

Голова комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний звернувся до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо необхідності невідкладного внесення змін до урядової постанови «Про затвердження порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

«Члени комітету вважають, що зазначена умова суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, що застосовуються до держави-учасниці у випадку збройних конфліктів і мають відношення до дітей, зокрема, Конвенції ООН про права дитини, та Закону України «Про охорону дитинства», а саме визначення дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», - йдеться у повідомленні.

На думку комітету, запропонована у постанові процедура призведе до повторної травматизації постраждалих дітей. Тому переважна більшість батьків будуть відмовлятися від подання зазначених заяв, щоб не погіршувати психічний стан дітей.

Як повідомляв «Главком», три роки тому було підписано указ про початок проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Згідно з даними ООН, унаслідок бойових дій на Донбасі за три роки загинуло майже 10 тисяч осіб, ще понад 23 тисячі дістали поранення.