Рада Європи вимагає від Росії відновити діяльність Меджлісу в Криму

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Комітет міністрів Ради Європи

Ще одна вимога Ради Європи - забезпечити допуск до Криму лідерів Меджлісу

Комітет міністрів Ради Європи в середу в Страсбурзі ухвалив рішення щодо ситуації в Криму, в якому висунув низку вимог до Росії.

Як розповів у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Рада Європи вимагає від Російської Федерації відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Ще одна вимога – забезпечити допуск до Криму лідерів Меджлісу, яким зараз заборонений в’їзд на півострів.

Також комітет міністрів пропонує комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму.

Президент України Петро Порошенко вже висловив задоволення через ухвалене рішення.

1/3 КМРЄ закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в’їзду до Криму. Ще один важель тиску на РФ! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

2/3 КМРЄ пропонує Комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

Вітаю унікальне комплексне рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо ситуації в Криму! Підтвердження неминучості відповідальності Росії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 травня 2017 р.

Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.