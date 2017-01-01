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    Рада Європи вимагає від Росії відновити діяльність Меджлісу в Криму

    • Сьогодні, 22:29
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    <span>Комітет міністрів Ради Європи&nbsp;</span>
    Комітет міністрів Ради Європи 

    Ще одна вимога Ради Європи - забезпечити допуск до Криму лідерів Меджлісу

    Комітет міністрів Ради Європи в середу в Страсбурзі ухвалив рішення щодо ситуації в Криму, в якому висунув низку вимог до Росії.

    Як розповів у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Рада Європи вимагає від Російської Федерації відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

    Ще одна вимога – забезпечити допуск до Криму лідерів Меджлісу, яким зараз заборонений в’їзд на півострів.

    Також комітет міністрів пропонує комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму.

    Президент України Петро Порошенко вже висловив задоволення через ухвалене рішення.

    Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

    Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

    Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.

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