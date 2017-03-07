Рада Євросоюзу посилила контроль на своїх кордонах

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Законодавчі зміни стосуються всіх зовнішніх кордонів (авіаційних, морських та сухопутних) і контролю як на в'їзді, так і на виїзді з ЄС

Рада ЄС схвалила рішення, яким посилюється контроль на зовнішніх кордонах Європейського союзу.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європейського союзу.

Рада ухвалила постанову Шенгенського кодексу про кордони з метою посилення контролю за допомогою відповідних баз даних на зовнішніх кордонах.

У прес-службі зазначили, що внесені зміни зобов'язують держави-члени проводити «систематичні перевірки у відповідних базах даних щодо всіх осіб, в тому числі і громадян ЄС і членів їхніх родин, які не є громадянами ЄС, коли вони перетинають зовнішні кордони Євросоюзу».

Законодавчі зміни стосуються всіх зовнішніх кордонів (авіаційних, морських та сухопутних) і контролю як на в'їзді, так і на виїзді з ЄС.

Втім, у тому випадку, якщо постійна перевірка баз даних може призвести до уповільнення транспортних потоків на морських або сухопутних кордонах, державам-членам дозволяється проводити лише цільові перевірки за базами даних, за умови, що це не призведе до ризиків, пов'язаних із внутрішньою безпекою.

Що стосується повітряних кордонів, держави-члени можуть лише здійснювати цільові перевірки за базами даних протягом перехідного періоду (6 місяців) з моменту набрання чинності даною постановою.

Відтак Рада ЄС та Європейський парламент тепер мають підписати ухвалені правила. Підписаний текст буде опубліковано в офіційному журналі ЄС і він набуде чинності протягом 20 діб із дня публікації.

Нагадаємо, Росія почала «брязкати зброєю» на своїх західних кордонах.