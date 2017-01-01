Рада має прийняти закон про окуповані території – Тимчук

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Дмитро Тимчук

Нардеп сподівається, що законопроект про окуповані території розглянуть у Раді вже на початку нової сесії

Народний депутат від «Народного фронту», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук вважає, що Верховна Рада України повинна прийняти закон про окуповані території. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Існує тільки один спосіб припинити всі спекуляції навколо Донбасу - це прийняти закон про окуповані території. Тоді не буде палких суперечок на тему «блокади» цієї території, не буде «зазору» для фактичної контрабанди в обидві сторони, і, нарешті, наші політики і чиновники втратять поле для маневру у визначенні статусу цих районів. Заодно заткнемо рот різним пінчукам, медведчукам, савченкам і іншим нашим глашатаям Кремля», - вважає Тимчук.

На його думку, головне - в розв'язанні конфлікту на Донбасі «такий крок є також єдиним способом вийти з хронічного глухого кута Мінських угод і переформатувати нинішній формат, коли ми ведемо переговори з купкою незрозумілих пройдисвітів, а головний винуватець конфлікту в особі Росії сидить осторонь і з задоволеним виглядом зображує «посередника».

«Зокрема, з прийняттям такого закону Росія де-юре отримує не просто статус агресора, а й несе повну відповідальність за ситуацію на окупованій нею території з точки зору України. І, що головне, не тільки України: ми бачимо прекрасний крок з боку Європи на шляху саме такого алгоритму вирішення проблеми - а саме, резолюцію ПАРЄ про РФ-агресора, прийняту в жовтні минулого року. З прийняттям зазначеного Закону України ми, по суті, спільно з європейцями створимо необхідну базу для того, щоб покласти на Путіна відповідальність і вести переговори з ним. А це зовсім інші дискусії, ніж посиденьки з купкою наркоманів з «ДНР» і «ЛНР» в Мінську», - зазначив нардеп.

Крім того, на думку Тимчука, заодно «прояснюється картина» для нової адміністрації США, якій тільки належить виробити свою позицію по Донбасу. «Оскільки якщо сьогодні в самій Україні не визначений чіткий юридичний статус цих територій, то чого ми чекаємо від Трампа?», - сказав він.

Тимчук нагадав, що законодавча дискусія з цього питання вже розпочата - ще в липні минулого року в Раді був зареєстрований законопроект №3593-д «Про тимчасово окуповану територію України», ідеологом якого виступила віце-спікер Оксана Сироїд, і серед співавторів якого - депутати з різних фракцій, в тому числі і Тимчук.

«Є надія, що законопроект про окуповані території буде розглядатися в Раді вже на початку нової сесії, тобто на початку лютого. Приймати його треба було навіть не вчора, а позавчора. Але краще пізно, ніж ніколи», - резюмував нардеп.