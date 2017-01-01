Рада має вирішити питання заміни голови Комітету з питань фінансів та банків – Солтис

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Екс-заступник голови НБУ Ярослав Солтис

Солтис заявив, що протягом останніх двох років між керівництвом НБУ та головою Комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності практично не було жодної комунікації

Екс-заступник голови НБУ Ярослав Солтис вважає, що Верховній Раді слід замінити голову парламентського Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Сергія Рибалку. Таку думку банкір висловив у прямому ефірі телеканала NewsOne, коментуючи ефективність співпраці НБУ та керівництва профільного комітету парламенту.

«Зміну голови комітету мають ініціювати народні депутати, якщо вони бачать, що працює їхній керівник незадовільно. Він не знає теми, якою він займається. У нього немає освіти реальної, мені так здається. Слухаючи його, я не відчуваю, що він знає тему, про яку він говорить і якою він керує. Йому важко працювати», – перелічив Ярослав Солтис головні претензії банкірів до очільника профільного комітету ВР, нардепа від Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалки.

Солтис підтвердив інформацію про те, що протягом останніх двох років між керівництвом НБУ та головою Комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності практично не було жодної комунікації. І головна причина цього, на думку Солтиса, – відсутність кваліфікації та профільної освіти у голови комітету ВР Рибалки.

«Комунікації з профільним комітетом у Нацбанку не було. По-перше, у профільному комітеті, – там практично немає з ким комунікувати. Тому що керівник цього комітету не є спеціалістом зі сфери, якою він займається», – заявив Солтис у прямому ефірі NewsOne.

Водночас, як зазначив Солтис, особистий конфлікт Валерії Гонтаревої та Сергія Рибалки мав і позитивні наслідки – НБУ не відчував тиску на прийняття своїх рішень від заангажованих парламентарів. А замість голови комітету ВР з НБУ співпрацював його секретаріат.

«У комітету є секретаріат, який має досвід і, в принципі, виконує свої функції задовільно, навіть добре. На щастя, в законі про Нацбанк і в Конституції нашій записано, що Нацбанк і голова цієї установи є незалежним від влади. Від будь-якої влади, включаючи комітет ВР», – знайшов свої позитивні моменти у конфліктній ситуації Ярослав Солтис.