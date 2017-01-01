Рада може дозволити витрачати держфінансування партій на вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Черненко

Фактично партії торік уже витрачали бюджетні гроші на політичну рекламу

Нещодавно профільний комітет ухвалив законопроект №5446 – щодо вдосконалення порядку державного фінансування політичних партій.

Його автори – депутати від БПП Руслан Князевич, Олександр Черненко та Ірина Суслова.

У разі ухвалення цього закону буде знято заборону на переказування в виборчі фонди грошей із бюджетного фінансування на статутну діяльність політсил.

«Бо, наприклад, наприкінці року державні гроші партії витратили на політичну рекламу, хоча офіційно виборчого процесу не було. Але тривали вибори до об’єднаних територіальних громад – і за фактом за державні гроші партії себе рекламували», - нагадав один із ініціаторів законопроекту нардеп Черненко.

Він запропонував змоделювати ситуацію 2019 року: перше півріччя – президентські вибори, друге – парламентські.

«І куди партіям витрачати гроші, якщо не можна витрачати на вибори? На партійні осередки, які фактично будуть штабами?», - зазначив депутат.

Більше читайте в статті «Главкома»: Пограбування «Самопомочі». БПП готує переворот у фінансуванні партій