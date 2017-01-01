  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Рада нацбезпеки доручила уряду перевірити тарифи на комуналку

    • Сьогодні, 12:37
    • Розсилка

    Рішення було прийнято на засіданні РНБО і введено в дію указом президента України

    Кабінет Міністрів разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має вчити обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги.

    Читайте також

    Про це йдеться в рішенні Ради національної безпеки і оборони від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», затвердженому указом президента №37/2017.

    «Разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, невідкладно вивчити об'єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги», – йдеться у дорученні.

    Зокрема, уряд має опрацювати «можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного регулювання діяльності у цій сфері природних монополій та управління суб'єктами господарювання, корпоративні права яких належать державі, а також поінформувати населення про результати цієї роботи».

    Крім того, Кабміну доручено розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції існуючих енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.

    Читайте також
    енергетика тарифи РНБО комуналка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ