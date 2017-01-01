Рада нацбезпеки доручила уряду перевірити тарифи на комуналку

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Рішення було прийнято на засіданні РНБО і введено в дію указом президента України

Кабінет Міністрів разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має вчити обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться в рішенні Ради національної безпеки і оборони від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», затвердженому указом президента №37/2017.

«Разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, невідкладно вивчити об'єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги», – йдеться у дорученні.

Зокрема, уряд має опрацювати «можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного регулювання діяльності у цій сфері природних монополій та управління суб'єктами господарювання, корпоративні права яких належать державі, а також поінформувати населення про результати цієї роботи».

Крім того, Кабміну доручено розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції існуючих енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.