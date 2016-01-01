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    Рада нацбезпеки України запровадила нові санкції проти РФ

    • 29 Грудня, 18:54
    • Розсилка
    Санкції України проти РФ
    Санкції України проти РФ

    Зокрема санкції запроваджено щодо посадових осіб російських правоохоронних органів і судів, причетних до незаконного утримання українських громадян у Росії

    Через триваючу гібридну агресію РФ проти України на сьогоднішньому засіданні Рада національної безпеки і оборони України запровадила додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб держави-агресора. Про це повідомила прес-служба РНБО.

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    Зокрема, застосовано санкції проти осіб, незаконно обраних до Державної думи Росії за результатами так званих виборів, проведених окупаційною владою на території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, членів так званих виборчих комісій, українських підприємств у Криму, що були незаконно перереєстровані за російським законодавством. Також санкції запроваджено щодо посадових осіб російських правоохоронних органів і судів, причетних до незаконного утримання українських громадян у Росії.

    Рада національної безпеки і оборони України також застосувала санкції до колишніх керівників України, які оголошені в розшук і переховуються за кордоном та причетні до фінансування терористичної діяльності і гібридної агресії Росії проти України.

    Крім того, запроваджено санкції проти підконтрольних Росії юридичних осіб, причетних до ведення Росією гібридної війни проти України в інформаційній сфері та кіберпросторі.

    Для забезпечення прозорості і синхронізації дії всі санкції, застосовані до фізичних і юридичних осіб, продовжено на 1 рік.

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