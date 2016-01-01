Рада надала податкові пільги для авіазаводів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підприємствам скасували ПДВ, податок на прибуток та земельний податок

Верховна Рада надала з 2017 року податкові пільги для українських підприємств, які займаються розробкою та/або виготовленням літальних апаратів та двигунів для них.

За відповідний законопроект №3457 у другому читанні і в цілому проголосували у вівторок 253 народних депутати.

До 2025 року авіазаводи звільняються від ПДВ на операції з імпорту товарів або результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських послуг, необхідних для виробництва. Операції з продажу товарів, випущених підприємствами, будуть обкладатися ПДВ за нульовою ставкою.

У авіазаводів і раніше були пільги з ПДВ, але їхній термін закінчився 1 січня 2016 року.

Також до 2025 року авіазаводи звільняються від податку на прибуток за умови, що ці гроші направляються на розвиток виробництва; а також від сплати земельного податку.

Пов'язаний законопроект №3458, який надає авіапідприємствам пільговий режим ввезення необхідних для виробництва товарів, прийнятий в першому читанні і за основу 246 народними депутатами.