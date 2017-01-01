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    Рада не визначилася із кандидатами для ротації в НКРЕКП

    • Сьогодні, 12:36
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    Верховна Рада України
    ZN.ua
    Верховна Рада України

    Депутати провалили голосування

    Верховна Рада сьогодні на засіданні не  визначила свого представника до комісії щодо відбору кандидатів на посаду членів Національної комісії з питань регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Обидва проекти постанов не  набрали потрібної кількості голосів.

    Зокрема  одним документом пропонувалося призначити до вказаної комісії Юрія Шульгу, іншим - Костянтина Запайщикова.

    Раніше Прем’єр-міністр Володимр Гройсман заявляв про те, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, потребує переформатування.

    Як повідомляв «Главком», раніше голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що його відставка вже затверджена.

    Верховна Рада депутати Дмитро Вовк
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