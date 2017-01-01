Рада оголосила повторний конкурс на посади членів Рахункової палати

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Документи можна ще встигнути подати сьогодні до 18 години

Верховна Рада України оголосила повторний конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту.

«Зважаючи, що Верховною Радою України 4 квітня 2017 року не було призначено новий склад Рахункової палати… оголошується повторний конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати», - сказано в повідомленні.

У повідомленні вказуються вимоги до члена Рахункової палати (відповідно до статті 19 Закону України «Про Рахункову палату»).

Так, членом Рахункової палати може бут громадянин України, не молодший 30 років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше 7 років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права не менше 5років та бездоганну ділову репутацію.

При цьому не може бути призначена на посаду члена Рахункової палати особа:

яка досягла 65-річного віку;

яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

яка за станом здоров'я не може виконувати повноваження члена Рахункової палати;

яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;

на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

яка має громадянство чи підданство іншої держави;

яка не пройшла перевірку, передбачену законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції»;

яка не подала декларацію, передбачену законом «Про запобігання корупції», за рік, що передує року призначення на відповідну посаду.

При цьому наголошується, що перебування на посаді члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, з представницьким мандатом, зайняттям іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входженням до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь членів Рахункової палати у діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій.

Також на члена Рахункової палати поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені законом «Про запобігання корупції».

Підкреслюється, що член Рахункової палати не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, зборах, мітингах, походах і демонстраціях, а також страйках.

У повідомленні також вказаний перелік необхідних документів для подання заявки на участь у конкурсі. Наголошується, що всі документи подаються державною мовою і власноручно підписуються особою, яка бажає взяти участь у конкурсі.

Строк подання документів - до 18:00 19 червня 2017 року.