Рада остаточно має схвалити законопроект про харчову безпеку – віце-прем’єр

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Іванна Климпуш-Цинцадзе

Прийняття закону має зокрема спростити торгівлю України з ЄС

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала депутатів Верховної Ради остаточно схвалити законопроект №0906 про харчову безпеку.

Про це йдеться у заяві на сторінці офісу віце-прем'єра у Facebook.

Ухвалення цього закону, на думку Климпуш-Цинцадзе, запровадить в Україні європейську систему державного контролю безпечності харчової продукції.

«На практиці це означає контроль за всім харчовим ланцюгом, включаючи питання здоров’я та умов утримання тварин, ветеринарної медицини, ідентифікації та реєстрації тварин, безпечності кормів, здоров’я та захисту рослин, а також побічних продуктів тваринного походження», - зазначила віце-прем’єр.

Також прийняття закону, має спростити торгівлю України з ЄС та розширити експортний потенціал харчової промисловості.

Раніше до остаточного ухвалення закону про держконтроль харчових продуктів закликали у Представництві ЄС в Україні.

До слова, Міністерство охорони здоров'я хоче обмежити вміст трансжирів у продуктах.