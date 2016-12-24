Рада підняла ставку фінансування за кредитами на житло

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Будівництво житла

Ставку підвищено з 3% до 7%

Верховна Рада України підняла ставку фінансування за кредитами на будівництво (купівлю) доступного житла з 3% до 7%. За прийняття в цілому законопроекту № 4550 проголосували 265 депутатів.

Також законопроект передбачає розширення категорії одержувачів державної підтримки в розмірі 50% вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту особами, які є ветеранами антитерористичної операції (АТО), і родичами осіб, які загинули в АТО, а також внутрішньо переміщеними особами.

Крім того, на таку ж підтримку зможуть претендувати внутрішньо переміщені особи, на яких поширюється чинність закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Як повідомлялося, в Києві налічується понад дві тисячі будинків загальною площею близько 7,5 млн кв. м, які потребують реконструкції або ж модернізації.

Джерело: Українські новини