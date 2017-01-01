Рада підтримає введення воєнного стану - Парубій

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Андрій Парубій

Парубій переконаний, що Рада підтримає введення воєнного стану, якщо буде така ініціатива президента

Якщо президент України і Рада національної безпеки і оборони ініціюють запровадження воєнного стану, парламент ухвалить відповідне рішення. Таке переконання висловив голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу під час перебування на Львівщині.

«У разі масованої атаки і наступу - а по Авдіївці ми бачимо, що такий наступ можливий - доведеться приймати рішення. Рішення має бути готове, але це рішення - виключно в компетенції президента України, Ради національної безпеки і оборони. Коли воно буде ними ініційоване, я думаю, що Верховна Рада це рішення підтримає», - сказав Парубій.

Водночас він зазначив: воєнний стан, у разі його запровадження, має бути оголошений на території всієї країни, а не лише на Донбасі.

«Це складне рішення, яке змінює систему управління всієї системи влади в Україні. Дуже комплексне рішення», - підкреслив спікер.

Як відомо, 29 січня загострилася ситуація в Авдіївці, після цього в політикумі з'явилися заяви про можливість введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО.

Екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний вважає, що президент України був зобов'язаний ввести воєнний стан.

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