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    Рада планує взятися за президентський законопроект щодо зміни громадянства

    • Сьогодні, 09:58
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    Серед іншого парламентарі мають намір розглянути низку законопроектів, які стосуються питань фінансів та банківської діяльності

    Верховна Рада у вівторок планує визначитися стосовно президентського законопроекту щодо реалізації права на зміну громадянства та ратифікувати угоду з Канадою про зону вільної торгівлі. Про це сказано у порядку денному на сьогодні.

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    Законопроект щодо громадянства стоїть у розділі включення до порядку денного.

    Також серед іншого парламентарі мають намір розглянути низку законопроектів, які стосуються питань фінансів та банківської діяльності та у другому читанні законопроект щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії.

    Крім цього депутати вчергове спробують розподілити своїх колег до комітетів та планують розглянути законопроект про скасування реєстрації іноземних інвестицій.

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