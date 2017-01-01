Рада планує взятися за президентський законопроект щодо зміни громадянства

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Серед іншого парламентарі мають намір розглянути низку законопроектів, які стосуються питань фінансів та банківської діяльності

Верховна Рада у вівторок планує визначитися стосовно президентського законопроекту щодо реалізації права на зміну громадянства та ратифікувати угоду з Канадою про зону вільної торгівлі. Про це сказано у порядку денному на сьогодні.

Законопроект щодо громадянства стоїть у розділі включення до порядку денного.

Також серед іншого парламентарі мають намір розглянути низку законопроектів, які стосуються питань фінансів та банківської діяльності та у другому читанні законопроект щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії.

Крім цього депутати вчергове спробують розподілити своїх колег до комітетів та планують розглянути законопроект про скасування реєстрації іноземних інвестицій.

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