Рада припинила блокування рахунків вугільних держпідприємств

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УНІАН Верховна Рада України

Обмеження знято до січня 2019 року

Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №6212 «Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств». За нього проголосували 229 народних депутатів.

У документі мова йде про те, що недостатні обсяги фінансування за бюджетною програмою «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» призводять до стійкої невиплати заробітної плати шахтарям у визначений термін. Також вже третій рік поспіль вугільні підприємства державної форми власності при відсутності належної фінансової підтримки не в змозі здійснювати необхідні заходи з будівництва та технічного переоснащення шахт.

Як повідомляв «Главком», Кабмін продовжив надзвичайний стан у сфері енергетики.