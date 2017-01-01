Рада прийняла закон про ринок електроенергії

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Лінії електропостачання

Основною метою законопроекту є забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам

Верховна Рада ухвалила проект закону №4493 про ринок електричної енергії України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.

Основною метою законопроекту є забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, мінімізації витрат на послуги постачання електричної енергії, шляхом визначення на законодавчому рівні організаційної структури та принципів функціонування ринку електричної енергії, основних засад та передумов його реформування, йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Одним із механізмів нового ринку є двосторонні договори – механізм для укладення енергогенеруючою компанією договору зі споживачем про постачання електрики на довгостроковий період.

Закон також запроваджує так звані «ринок на добу вперед», балансуючий ринок, внутрішньодобовий ринок. Всі ці механізми допоможуть різним типам енергогенеруючих компаній оптимально планувати виробництво електроенергії.

Законопроект про ринок електроенергії серед іншого передбачає можливість вибору для споживача альтернативного постачальника електроенергії та надає можливість для входження іноземних трейдерів на внутрішній ринок України.

На думу авторів законопроекту, це дозволить знизити ціни на електрику для споживачів.

Нагадаємо, на засіданні 6 квітня Верховна Рада не змогла ухвалити закон про ринок електроенергії.