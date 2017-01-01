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    Рада призначила вибори в 24 громадах

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    Місцеві вибори в громадах
    Місцеві вибори в громадах

    Вибори відбудуться 11 червня

    Верховна Рада України призначила на 11 червня місцеві вибори в 24 громадах.

    Зокрема, відбудуться вибори 21 сільського голови, двох селищних і одного міського голови у зв'язку з достроковим припиненням повноважень.

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    Як повідомила голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Олена Бойко, за власним бажанням припинено повноваження в 20 випадках, у зв'язку зі смертю - три випадки, і один випадок - це рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію.

    Нагадаємо, 11 березня в Україні стартував виборчий процес у 47 громадах у 19 областях України.

    Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

    «Вибори відбудуться 30 квітня», - зазначив він.

    Джерело: Укрінформ

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