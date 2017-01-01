Рада провалила створення електронного реєстру військових

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Через відмову народних депутатів голосувати спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву

Верховна Рада не підтримала закон №2045а «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних».

«За» законопроект проголосувало 185 нардепів, 109 нардепів не голосували.

Через відмову народних депутатів голосувати спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерерву.

В пояснювальній записці до закону йдеться, що він регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави, та осіб, приписаних до призовних дільниць.

Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних призначений для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних.

Основними завданнями реєстру є ведення обліку військовозобов’язаних, планування та виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом та інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.