Рада провалила законопроект про Конституційний суд

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Будівля Конституційного суду України

Передбачалось, що законопроект імплементуватиме зміни до Конституції в частині правосуддя

Верховна Рада України відхилила законопроект про Конституційний суд.

За ухвалення законопроекту в цілому проголосували 179 народних депутатів.

За пропозицію відправити законопроект на повторне друге читання проголосували 223 депутати.

Народні депутати не знайшли необхідної кількості голосів, щоб повернутися до голосування для відправлення законопроекту на повторне друге читання. Таке голосування відбулося тричі, однак голосів забракло.

Таким чином, законопроект, який обговорювали весь пленарний день, відхилено. Після цього голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив засідання.

Як повідомлялося, законопроект був схвалений Радою з питань судової реформи. Передбачалось, що законопроект імплементуватиме зміни до Конституції в частині правосуддя, що набрали чинності 30 вересня 2016 року, щодо порядку організації та діяльності КСУ, статусу суддів Конституційного суду, встановлюватиме норми щодо підстав і порядку звернення до суду, процедури розгляду ним справ і виконання рішень суду.

Передбачалось також, що законопроект запроваджуватиме інститут конституційної скарги як додатковий механізм захисту прав і свобод громадян. У законопроекті йшлося про те, що подати конституційну скаргу зможе фізична або юридична особа за умови, що остаточне судове рішення у її справі набрало чинності після 1 жовтня 2016 року, і з дня набрання ним законної сили сплинуло не більше 3 місяців, а також було використано всі національні засоби юридичного захисту.

Джерело: Укрінформ