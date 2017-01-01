Рада ратифікувала угоду про економічне співробітництво з Хорватією

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Верховна Рада

Сторони погоджуються створити спільну комісію з питань економічного співробітництва

Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №0138 «Про ратифікацію Угоди між урядом України і урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво».

За документ проголосував 231 парламентарій.

Відповідну угоду було підписано 27 березня 2013 року. Документ спрямований на розвиток партнерських взаємовигідних відносин між Україною і Республікою Хорватія в економічній сфері, створення сприятливих умов для здійснення торгівлі між суб'єктами господарської діяльності двох країн шляхом налагодження контактів між діловими колами, сприяння участі у виставках, ярмарках, організації ділових заходів, семінарів, симпозіумів і конференцій.

Угодою сторони погоджуються створити спільну комісію з питань економічного співробітництва. Реалізація запропонованого закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету України.

При цьому фінансування діяльності спільної комісії з питань економічного співробітництва буде здійснюватися за рахунок коштів, визначених бюджетною програмою «Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках»

Як повідомляв «Главком», сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон №4928 про спрощення механізму стягнення аліментів.

Джерело: РБК-Україна