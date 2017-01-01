  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком

    • Сьогодні, 11:32
    • Розсилка
    <p>Загальна вартість проекту становить орієнтовно 400 млн євро.&nbsp;</p>
    КиевВласть

    Загальна вартість проекту становить орієнтовно 400 млн євро. 

    400 млн євро залучать на оновлення міського громадського транспорту

    Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0139 «Про ратифікацію Фінансової угоди  (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком». Документ підтримали 230 парламентарів.

    Нагадаємо, фінансову угоду було підписано 11 листопада 2016 року у Києві з метою залучення коштів у розмірі 200 млн євро для забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського громадського транспорту в містах України.  Загальна вартість проекту становить орієнтовно 400 млн євро.

    Фінансування проекту планується здійснити за рахунок залучених кредитних коштів ЄІБ під державні гарантії в обсязі – 200 млн євро, строком до 22 років з пільговим періодом до 5 років.

    Як повідомляв «Главком», президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає введення електронного квитка в транспорті.

    Верховна Рада Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ