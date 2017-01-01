Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком

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КиевВласть Загальна вартість проекту становить орієнтовно 400 млн євро.

400 млн євро залучать на оновлення міського громадського транспорту

Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0139 «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком». Документ підтримали 230 парламентарів.

Нагадаємо, фінансову угоду було підписано 11 листопада 2016 року у Києві з метою залучення коштів у розмірі 200 млн євро для забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського громадського транспорту в містах України. Загальна вартість проекту становить орієнтовно 400 млн євро.

Фінансування проекту планується здійснити за рахунок залучених кредитних коштів ЄІБ під державні гарантії в обсязі – 200 млн євро, строком до 22 років з пільговим періодом до 5 років.

Як повідомляв «Главком», президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає введення електронного квитка в транспорті.